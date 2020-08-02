В Ленобласти 2021 год объявлен годом чистой воды

В Ленинградской области на ближайшие 10 лет разработают программу по очистке водоемов и обеспечению ленинградцев качественной водой. В связи с этим 2021 год объявлен годом чистой воды.

Об этом сообщил Александр Дрозденко на праздновании 93-й годовщины Ленинградской области во Всеволожске. Он отметил, что у регионального правительства в числе задач — экология, ликвидация незаконных свалок, благоустройство населенных пунктов, строительство дорог, детсадов и школ, и многое другое.

«Но есть одна задача, которую, в том числе, обозначил президент Российской Федерации, когда встречался со мной и поддержал мою кандидатуру. Он сказал, что Ленинградской области необходимо сделать так, чтобы все жители пили чистую воду, чтобы в Ленинградской области были чистые реки, чистые озера, чтобы Ленинградская область была действительно жемчужиной севера России», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По словам губернатора, в 2019 году 47 регион посетило 5 млн туристов, а в этом году, несмотря на пандемию, будет установлен новый рекорд — более 6 млн. Это говорит о привлекательности Ленобласти для туристов.

«И, конечно, мы с вами заслужили бережное отношение к природе. Мы хотим, чтобы чистая вода была в наших кранах, чистая вода вытекала с наших очистных сооружений, была чистая вода в Неве, Охте, Ладожском озере, Волхове и других водоёмах Ленинградской области. Поэтому следующий год мы объявляем Годом чистой воды и всё сделаем для того, чтобы разработать на ближайшие 10 лет программу по очистке и водоемов и рек, по обеспечению чистой водой жителей Ленинградской области. С вступающим годом чистой воды!», — обратился к землякам глава Ленинградской области.

Ранее ivbg.ru писал, что проектирование водоочистных сооружений для Волхова, Выборга и Лодейного Поля завершится в 2021 году. Благодаря масштабным работам качество водоснабжения улучшится для более чем 150 тысяч жителей региона.