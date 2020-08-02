В Петербурге голый мужчина бросился на поезд и потерял руку

Вчера, 1 августа, в Управление МВД на транспорте по СЗФО поступило сообщение о том, что на перегоне между железнодорожными станциями Среднерогатская и Предпортовая пострадал мужчина.

Уточняется, что 27-летний мужчина получил травмы, попав под грузовой поезд. Машинист рассказал, что в зеркало бокового вида увидел, как голый мужчина бросился на поезд. В результате мужчина лишился правой руки.

На молодом человеке не было даже носков. Он был в неадекватном состоянии, ранее судим за распространение наркотиков. Проживает в Санкт-Петербурге.