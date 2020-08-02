Стали известны подробности аварии с полыхавшими легковушкой и фурой в Кировском районе

Сегодня днем, 2 августа, на 43 км трассы «Кола» в Кировском районе произошла авария. Участниками стали фура Renault Premium, легковушки Renault Logan и SsangYong.

По предварительным данным, грузовым автомобилем управлял мужчина 1961 года рождения — он въехал в легковушку Renault Logan под управлением мужчины 1947 года рождения, которая до этого уже стала участником аварии и стояла с соответствующим знаком.

От столкновения легковой автомобиль отлетел во впереди стоявший после ДТП SsangYong под управлением женщины 1969 года рождения.

В результате пострадала пассажирка Renault Logan — женщина 1952 года рождения. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Автомобиль сгорел полностью, передает «Дорожный инспектор».