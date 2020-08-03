В Ломоносовском районе в результате лобового ДТП пострадали два человека

Пострадавшие были госпитализированы с ушибами и переломами.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 2 августа в поселке Сойкино. На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Matiz и Жигули.

В результате ДТП, находившиеся в отечественном автомобиле мужчины, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.