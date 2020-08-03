Водителей предупредили об опасности на дорогах Ленобласти из-за лосей

В Ленобласти после 20 августа у лосей начинается брачный период, так что животных на дорогах станет больше. Водителей просят быть внимательнее.

Как объяснил биолог, автор канала “Каждой твари по паре” Павел Глазков, во время брачного периода лоси теряют бдительность и в поисках самки могут выходить на дороги, пишут “Невские новости”.

“Лось — это огромное животное, которое не задумывается до конца октября о самосохранении, главная его задача — продолжить род. И они могут наброситься на человека”, — объяснил Глазков.

Также он отметил, что в июле и августе лоси чаще выбегают на дорогу, поскольку на открытых пространствах животные меньше страдают от укусов насекомых. И если вы увидели на трассе лося, то необходимо поставить машину на обочину и включить аварийный знак. Тогда и другие автомобилисты смогут притормозить.

Он также отметил, что диких животных не надо трогать, обижать и не стоит пытаться с ними контактировать.