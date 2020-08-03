На КАД водитель легковушки влетел в ограждение из-за другого ДТП — видео

В результате аварии пострадавших нет.
По информации группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», авария произошла вечером 2 августа на КАД в Невском районе Санкт-Петербурга. Водитель легковушки, увидев впереди аварию, резко затормозил, чтобы избежать столкновения, после чего его автомобиль сошёл с полосы и врезался в ограждение.
По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал.
Вам будет интересно
Сегодня утром, 28 июля, на Рябовском шоссе в Санкт-Петербурге произошла авария. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП...
28.07.2020 450
По факту ДТП проводится проверка.