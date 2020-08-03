На КАД водитель легковушки влетел в ограждение из-за другого ДТП — видео

В результате аварии пострадавших нет.

По информации группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», авария произошла вечером 2 августа на КАД в Невском районе Санкт-Петербурга. Водитель легковушки, увидев впереди аварию, резко затормозил, чтобы избежать столкновения, после чего его автомобиль сошёл с полосы и врезался в ограждение.

По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал.

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По факту ДТП проводится проверка.