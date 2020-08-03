В Ленобласти 35 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 3 августа

В Ленобласти на утро 3 августа зафиксировали 35 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 5 394 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 1 413 случаев (26,2%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 856 264 человека.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 79 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 14 207 человек. При этом за сутки выздоровели 3 420 человек, общее число выписанных — 653 593.