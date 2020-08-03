Первичная причина смерти рэпера Картрайта не установлена – следствие

Первичная причина смерти украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), останки которого были найдены в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге пока не установлена, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга со ссылкой на данные следствия.

«По делу об убийстве Юшко назначена экспертиза. Первичная причина смерти не установлена», — сообщили в объединённой пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок задержания жены погибшего Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве, на 72 часа для собора необходимых документов.

Так, следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила Юшко, а затем расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления.

Вам будет интересно Супруге расчлененного рэпера Картрайта предъявлено официальное обвинение в убийстве Как сообщал ivbg.ru, жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве. Из статуса свидетеля она переведена в статус... 31.07.2020 185

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андеграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко). Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России «Убийство».