Системами фото и видеофиксации нарушений оснастят поселковые дороги Ленобласти

Соответствующее поручение дал губернатор Ленобласти дорожному комитету и «Ленавтодору» на совещании в областном правительстве.

«Нужно анализировать каждую конкретную аварию. Только после детального разбора причин мы сможем точно опеределить, что и как нужно сделать на данном конкретном участке дороги, чтобы сберечь жизни людей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

Вам будет интересно 25 тысяч улиц и шоссе Ленобласти занесли на единую информационную карту дорог России В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улицы, проезды и шоссе в городах и посёлках Ленобласти становятся частью единой... 13.07.2020 318

Как уже ранее писал ivbg.ru, цель нацпроекта к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».