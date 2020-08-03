Специалисты Госжилнадзора Ленобласти выписали штрафов управляющим компаниям на 5,2 млн рублей

По итогам осмотров 1300 жилых домов составлено 107 протоколов по фактам неисполнения работ и услуг, управляющие организации привлечены к административной ответственности на сумму 5,2 млн руб

На этой неделе специалисты проведут проверки в Выборге и в Выборгском районе, в Гатчинском и Бокситогорском районах, а также в Шлиссельбурге.

«По поручению губернатора Ленинградской области Дрозденко мы постоянно проверяем, как ведется уборка и дезинфекция в подъездах жилых домов. Жители должны быть уверены в безопасности собственного жилья», — отметил председатель областного Госжилнадзора Олег Ромадов.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.