Легендарный парусник «Мир» отправился в очередное плавание

Сотрудники таможни в Усть-Луге оформили убытие легендарного быстроходного учебного парусника «Мир». До этого курсанты высших морских учебных заведений страны осуществили посадку на судно для прохождения практики.

Обычно такие мероприятия проходили в Петербурге, однако из-за эпидемиологической обстановки было принято решение перенести церемонию в порт Усть-Луга. Были соблюдены все ограничения властей и рекомендации Роспотребнадзора.

В связи с тем, что парусник «Мир» будет пересекать государственную границу Российской Федерации, для оформления подключается таможня. Комиссия осмотрела судно, проверила документы, сообщает пресс-служба Кингисеппской таможни.

Судно «Мир», построенное 1987 году, является наиболее быстрым среди всех других существующих парусников. За время своего существования парусник «Мир» одержал свыше 20 побед в различных гонках.