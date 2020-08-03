Жители Выборгского и Всеволожского районов приняли участие в семинарах о социальном предпринимательстве

Начинающие предприниматели из Всеволожского и Выборгского районов 29 и 30 июля приняли участие в онлайн-семинарах «Социальное предпринимательство – инициатива, которую поддержат».

Организатором событий выступил Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленинградской области. Представители малого и среднего бизнеса и эксперты обсудили развитие социального предпринимательства, а социальные бизнесмены рассказали о своем опыте создания собственного дела.

Семинары рассчитаны на инвалидов и людей с ограниченными возможностями, одиноких и многодетных родителей, пенсионеров и предпенсионеров, малоимущих, воспитанников детских домов и других, желающих открыть собственное дело. Благодаря онлайн-формату участниками стали более 200 человек.

На семинарах речь шла о том, что для социальных категорий граждан открыть своё дело гораздо проще, чем устроиться на работу. Представители структур поддержки предпринимательства районов рассказали о своих услугах, сделали акцент на стартовых субсидиях и помощи в трудоустройстве. Директор ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко пригласила всех желающих пройти обучающие программы и освоить новую профессию.

Председатель Гильдии устойчивого развития Московской Торгово-промышленной палаты Анна Золотаревская рассказала об инновации в развитии социального предпринимательства — первой социальной бирже, бесплатном агрегаторе продукции и услуг социально ориентированных организаций, куда пригласила всех заинтересованных слушателей.

Успешные социальные предприниматели поделились опытом создания бизнеса и сделали акцент на проявлении инициативы, вере в свои силы и возможности для тех, кто ещё сомневается. Например, Владимир Титов, производитель кожаных изделий из Выборга, уделил особое внимание силе духа и на собственном примере показал, как позитивный настрой поможет не сдаться и добиться успеха в карьере. Тем временем Андрей Жданов, инвалид-колясочник и соучредитель швейного производства «Сфера» из Пензы сообщил о готовности стать наставником для того, кто готов рискнуть и начать свое дело.

Участники семинаров задавали интересующие вопросы экспертам. Также они отметили отметили содержательность и полезность семинара, а спикеры и эксперты были рады поделиться своими знаниями и опытом. Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области планирует провести ещё 8 семинаров.