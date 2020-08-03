Залы фуд-кортов могут открыть в Ленобласти в ближайшее время

Для фуд-кортов готовятся ввести очередные послабления в Ленинградской области. Правительство региона намерено позволить заведениям фастфуда открыть залы для посетителей с 5 августа.

Об этом Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора» сообщает в этот понедельник, 3 августа. Несмотря на послабления, заведения должны сохранить обслуживание на вынос, но людям разрешат ожидать свой заказ в помещении.

Залы фуд-кортов должны быть заполнены только на 50%, а посетители должны быть в масках и держать социальную дистанцию. Заведения должны следовать санитарным нормам и рекомендациям Роспотребнадзора.

Второе нововведение, которое готовят в правительстве области, связано МФЦ — офисы многофункциональных центров, вероятно, уже завтра возобновят свою работу в полном объеме несмотря на район. Это возможно при соблюдении всех необходимых правил безопасности.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил временно закрыть торговые центры города, нарушающие рекомендации Роспотребнадзора. Градоначальник на некоторых объектах не обнаружил даже дезинфицирующих растворов.