Раскрыты доходы Сергея Гармаша после ухода из «Современника»

Сергей Гаршмаш уходит из театра «Современник», которому он отдал 36 лет. Последний раз он выйдет на сцену 1 и 2 сентября, представив премьеру спектакля «Папа».

Издание «Комсомольская правда» выяснило, сколько актер заработал в качестве индивидуального предпринимателя (ИП — это традиционный способ легализовать доходы от выступлений, рекламы и других видов деятельности).

Часть контрактов Гармаша оформлена через Госзакупки. Так, общая сумма 10 государственных закупок составила 98,6 млн рублей за 5 лет. За каждый выход на сцену с концертом или спектаклем Сергей Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей.

Реклама оказалась более прибыльной, нежели выходы на сцену: с 2016 по 2018 годы он получил более 96 млн рублей за участие в трех рекламных заказах.

Тем не менее, большинство контрактов ИП не попадает в открытый доступ. Примечательно, что артист также занят строительством и продажей недвижимости — по крайней мере, с 2018 года у него есть соответствующее разрешение.