Начальник Петербургского метрополитена уходит с поста после 30 лет работы

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, возглавлявший предприятие с января 1990 года, покидает занимаемую должность в связи с выходом на пенсию, сообщили в пресс-службе подземки.

«Владимир Александрович покидает пост в связи с выходом на пенсию», — сказала собеседница.

Владимир Гарюгин занимал должность начальника ГУП «Петербургский метрополитен» с января 1990 года. В мае 2020 года он был удостоен звания Почётный гражданин Санкт-Петербурга.