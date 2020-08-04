Штрафы за парковку на газонах и перегораживание проезда во дворах введут в Санкт-Петербурге

Штрафы за парковку на газонах и перегораживание проезда во дворах ведут в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Соответствующие изменения в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» одобрены в понедельник на рабочем совещании в Смольном.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, подобная мера поможет решить проблему с парковкой на улицах и во дворах. Он отметил, что за последние годы в городе возросло количество легковых автомобилей, в настоящее время их уже более 2 миллионов.

«Сегодня мы практически везде наблюдаем хаотичную парковку. На внутриквартальных территориях она создаёт трудности при уборке, препятствует проезду специального транспорта и мешает пешеходам. Нередко автовладельцы паркуются на газонах, в содержание которых вложен немалый труд. Но административная ответственность до сих пор была предусмотрена только за парковку в зонах зелёных насаждений, а также на детских и спортивных площадках», — цитируются в сообщении слова губернатора.

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Отмечается, что по поручению Беглова государственная административно-техническая инспекция подготовила проект изменений в закон об административных правонарушениях. Согласно этим изменениям, в Санкт-Петербурге введут административную ответственность за парковку на газонах, перегораживание внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров. Штраф за такие нарушения для граждан составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей.