Штрафы за парковку на газонах и перегораживание проезда во дворах введут в Санкт-Петербурге

Штрафы за парковку на газонах и перегораживание проезда во дворах ведут в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Соответствующие изменения в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» одобрены в понедельник на рабочем совещании в Смольном.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, подобная мера поможет решить проблему с парковкой на улицах и во дворах. Он отметил, что за последние годы в городе возросло количество легковых автомобилей, в настоящее время их уже более 2 миллионов.
Отмечается, что по поручению Беглова государственная административно-техническая инспекция подготовила проект изменений в закон об административных правонарушениях. Согласно этим изменениям, в Санкт-Петербурге введут административную ответственность за парковку на газонах, перегораживание внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров. Штраф за такие нарушения для граждан составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей.