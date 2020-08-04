В Ленобласти 32 новых случая заражения коронавирусом — данные на 4 августа

В Ленобласти на утро 3 августа зафиксировали 32 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 5 159 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 1 546 случаев (30%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 861 423 человека.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 144 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 14 351 человек. При этом за сутки выздоровели 7 878 человек, общее число выписанных — 661 471.