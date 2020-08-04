Найденной на намывах Васильевского острова черепахе ищут новый дом

Пока у черепашки Наташки с Васильевского острова все хорошо, но ей грозит гибель.

Одинокую черепаху на намывной территории Васильевского острова очевидцы обнаружили неделю назад. Ее прозвали Наташкой по мотивам известной песни.

Биолог и ведущий видеоблога “Каждой твари по паре” Павел Глазков сразу же узнал красноухую черепаху и заявил, что к жизни в наших краях этот вид черепах абсолютно не приспособлен. Скорее всего, черепаху больше не смогли держать дома и выпустили в “дикую природу”, ведь ей нужен определенный уход.

С наступлением холодов черепашка рискует замерзнуть. Поэтому Наташке ищут новый дом. Если вы решили забрать черепашку, то в редакции “Мегаполиса” или в группе “ДТП и ЧП | СПб” подскажут точный “адрес” Наташки.