Осенью в Россию придут три новых штамма гриппа — Роспотребнадзор

Эксперты Роспотребнадзора спрогнозировали появление в России четырех штаммов вируса гриппа типов А и В.

Предполагается, что три из четырех штаммов будут обновленными, то есть от них жителей России ранее не прививали. Роспотребнадзор рекомендовал применять против штаммов вируса квадривалентные вакцины.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. В течение месяца на базе мобильных амбулаторий врачи будут проводить профилактические осмотры и тестирование жителей на антитела.