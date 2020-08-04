Отец погибшей при теракте в подземке Петербурга девушки отсудил 500 тысяч рублей у метро

Оксане Даниленко было 25 лет, она 3 апреля 2017 года ехала на работу в зоомагазин и стояла прямо за спиной у террориста в вагоне петербургского метрополитена. Шансов выжить у нее практически не было.

Девушка любила рисовать, увлекалась историей. Ее отец, Геннадий Даниленко, обратился в суд и потребовал от метро компенсацию в 3 млн рублей за халатный подход к обеспечению безопасности.

Представители метро настаивали на своей непричастности и посчитали, что 1 млн рублей, ранее полученного от властей, будет достаточно. Тем не менее, суд встал на сторону отца погибшей девушки и обязал метрополитен выплатить Геннадию 500 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Представители метро платить не хотели: мол, их работники не сделали ничего криминального, плюс родители девушки уже получили миллион рублей от властей. Но суд всё же встал на сторону отца — метрополитен должен выплатить Геннадию 500 тысяч.