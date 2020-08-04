В ближайшие пять лет 16,5 тысяч жителей Ленобласти переедут из аварийных в новые дома

До 1 сентября 2025 года в Ленобласти расселят 1076 аварийных домов, на что из бюджета региона выделено 12,5 млрд рублей.

Власти Ленобласти рассчитывают до 2025 года расселить более 15 тысяч человек из аварийного жилья. Соответствующая информация прозвучала на заседании с руководителями профильных комитетов областного правительства и членами выборгского Совета ветеранов при участии Александра Дрозденко.

Работы уже развернулись на нескольких площадках по всей территории области. Быстрее всего строится четырехэтажный дом на 55 квартир в деревне Ополье. Следующий по степени готовности — пятиэтажный дом на 80 квартир в поселке Дружная Горка Гатчинского района. Земляные работы и мобилизация ведутся на площадках в Волосово, в Гатчине и в поселке Ефимовский.

Самый большой кластер из шести многоквартирных домов на 660 квартир для расселения будет в Подпорожье. Срок окончания возведения квартала — 2024 год.

Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.