В июле 2020 года на 566 домов увеличилось количество новых объектов на участках, выделенных в Ленобласти под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Площадь новых зданий составила 85,540 квадратных метров. Всего в регионе таких домов порядка 3269, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области.

Таким образом рост в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составил 27%, также на 37,6% выросла и общая площадь ИЖС, и составила 472,636 квадратных метров (за 7 месяцев 2019 г. площадь составляла – 343 387,3 м2).

Средний размер площади новых домов, введенных в эксплуатацию в этом году, составляет 131 квадратный метр. По объемам площади построенных домов лидирует Всеволожский район (105,820 квадратных метров, 592 дома), второе место занимает Ломоносовский район (90,845 квадратных метров, 638 дома). Замыкает тройку Выборгский район (80,334 квадратных метра, 505 домов).