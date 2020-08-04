Банду наркоторговцев из Соснового Бора отправили в колонию

Сосновоборский суд признал виновными в незаконном обороте наркотиков четырех жителей райцентра. Они совершали преступления в период с января 2016 по март 2017 года.

Установлено, что злоумышленники сбывали запрещенное на территории Соснового Бора: двое вовлечены в преступную деятельность через передачу наркотиков «в долг», когда сумма «задолженности» превысила несколько десятков тысяч рублей, передает «Маяк».

Вина всех подсудимых полностью доказана. Организатора приговорили к 10 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, еще трое участников получили от 5 лет и 7 месяцев до 8 лет и 6 месяцев.