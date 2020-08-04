Порядка 17 семей получили земельный сертификат в Бокситогорском районе

В Бокситогорском районе порядка 17 семей получили свой земельный сертификат: им предложили выбрать между земельным участком в собственность и предоставлением социальной поддержки в виде земельного капитала.

Размер земельного сертификата в этом году составляет 350 тысяч рублей, его можно использовать в течение трех лет для оплаты выкупной цены по договору купли-продажи земельного участка в 47 регионе.

Тем временем земельные участки предоставляются как для индивидуального жилищного строительства, так и для ведения личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома или для ведения садоводства для нужд семьи, сообщает пресс-служба районной администрации.