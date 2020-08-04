В Выборгском районе 8 и 9 августа будут праздновать День физкультурника

В Выборге День физкультурника отпразднуют на стадионе «Авангард» 8 августа. Мероприятие начнется в 11 часов со спартакиады среди команд предприятий и организаций района.

Позже состоятся турниры по волейболу, футболу, теннису и шахматам, сообщает пресс-служба районной администрации.

Мероприятия на следующий день пройдут в Приморске: соревнования по дартсу, гиревому спорту, футболу, пляжному волейболу. Дети от 3 до 13 лет будут состязаться в велогонке. Также для детей запланирована игровая программа «Чик и Ряу спешат на спорт», будут работать аттракционы. Начало мероприятия намечено на 12 часов.