Минфин хочет увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин РФ предложил в 2021 году увеличить расходы на деятельность президента и его администрации на 88,78 млн рублей, а в 2022-м — сократить на 191,4 млн, но в 2023 поднять на 218,85 млн.

Об этом говорится в «Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности». Так, в 2021 году расходы должны составить 14,28 млрд рублей, в 2022 году — 14,4 млрд. Тем не менее, в 2023 году расходы предлагается увеличить до 14,8 млрд рублей.

Кроме того, согласно документу, предлагается выделить в 2023 году Центральной избирательной комиссии (ЦИК) порядка 22 млрд рублей на подготовку к выборам президента. Согласно методике, в 2023 году расходы на деятельность ЦИК по сравнению с ранее запланированными могут возрасти в 5,5 раза — до 23,86 млрд рублей.