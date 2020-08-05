Идущий на выборы губернатора Ленобласти Александр Дрозденко представил кандидатуры сенаторов

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, зарегистрированный кандидатом на выборах главы региона, представил в избирком кандидатуры сенаторов, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В качестве кандидатур сенаторов Александр Дрозденко подал в Леноблизбирком данные Сергея Перминова, заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия», Инны Чурековой, заместителя главврача Тихвинской больницы, и Михаила Шконды, руководителя фермерского хозяйства и президента Ассоциации фермерских хозяйств СПб и ЛО», — говорится в сообщении.

Помимо Дрозденко кандидатами на выборах губернатора Ленобласти зарегистрированы депутат регионального парламента Андрей Лебедев (ЛДПР), президент областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Габитов («Гражданская платформа») и депутат регионального парламента Александр Перминов («Справедливая Россия»).

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Ранее кандидатура Дрозденко была выбрана в ходе тайного голосования на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Волхове. Выборы губернатора Ленинградской области пройдут 13 сентября. Срок полномочий Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области истекает в сентябре 2020 года, он работает в этой должности с 2012 года.