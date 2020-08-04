Прямая линия с Александром Дрозденко: детские сады, больницы, благоустройство

Вчера, 3 августа, губернатор Ленобласти провел прямую линию с жителями региона и главами муниципальных образований.
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04.08.2020 39
Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.
Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.