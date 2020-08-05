В Ленобласти уровень безработицы составил менее 3%

На сегодняшний день на учете в службе занятости числятся 34,6 тысяч жителей Ленобласти, из них 29,9 тыс. официально признаны безработными.

Как отмечает председатель комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова, уровень безработицы составил 2, 86%. Отмечается, что за июль были трудоустроены 4 134 человека.

Ранее мы сообщали, что правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице. Согласно документу, минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тыс. рублей до августа включительно, затем снизится до 1,5 тысяч.