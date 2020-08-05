Неизвестный больше года совращал в соцсетях шестиклассницу из Гатчинского района

После года общения мужчина склонил школьницу отправить ему фото и видео в обнаженном виде. В ответ он присылал девочке снимки своих гениталий.

В полицию Гатчинского района обратилась мать шестиклассницы. Она рассказал, что с марта прошлого года по июнь 2020 неизвестный в соцсетях просил ее дочь скидывать ему фото и видео интимного характера. В ответ мужчина присылал девочке снимки своих гениталий. Об этом сообщают “Невские новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело.