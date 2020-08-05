Полумарафон «Северная столица» проведут в Санкт-Петербурге 9 августа

Полумарафон «Северная столица» в третий раз пройдёт в историческом центре Санкт-Петербурга 9 августа, сообщают организаторы.

Полумарафон будет проходить с соблюдением санитарных норм. У всех присутствующих измерят температуру, маски и перчатки будут обязательны для персонала и участников при входе в стартовый городок. Каждые три часа будет происходить замена средств индивидуальной защиты, а каждые два – дезинфекция контактных поверхностей. Заполнение стартовых кластеров будет поэтапным, с контролем количества людей.

Участники полумарафона смогут выбрать две дистанции – 21,1 или 10 километров. В рамках забега также состоится корпоративная эстафета: представители различных компаний смогут побороться за призовые места и престижный кубок.

Старт и финиш обеих дистанций состоится на Дворцовой площади. Добравшиеся до финиша получат необычные медали. На дистанциях для всех участников будут организованы пункты питания, медицинская помощь. Для победителей полумарафона «Северная столица» предусмотрен денежный призовой фонд.

«Маршруты полумарафона и забега на 10 километров знамениты своей красотой – участники пробегут в один круг по историческому центру города и смогут полюбоваться главными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Им откроются живописные виды на Невский проспект, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор», — говорится в сообщении.

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За результатами бегунов можно будет следить в режиме реального времени на сайте полумарафона. Зрителям рекомендовано воздержаться от поддержки на старте и финише. Участники полумарафона «Северная столица», регистрируясь на забег, смогут сделать пожертвование в пользу фонда «Линия жизни» и помочь детям.