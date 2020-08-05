Медведев поставил перед кандидатами от “Единой России” задачу победить на выборах

Несмотря на те ограничения, которые существуют сейчас в регионах России, «Единая Россия» должна провести успешную избирательную кампанию, отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
“Конечно, в этом году избирательная кампания проходит по совершенно особому сценарию, но она должна быть для нашей партии успешной, я надеюсь, вы все из этого исходите, надо победить”, — пояснил Медведев участникам кадрового проекта “ПолитСтартап”.
По его словам, появились “законы избирательного жанра 2020 года” — многие избирательные технологии, которые применяли партии, сейчас не работают.
“Далеко не всегда легко найти возможность лично достучаться до конкретного человека, обратиться к конкретной семье, хотя это не исключается, конечно, но, тем не менее, далеко не все могут быть на это согласны; и есть еще разные условия в разных регионах. Но есть электронные, цифровые формы общения, они всегда полезны, а тем более полезны сейчас”, — пояснил Дмитрий Медведев.