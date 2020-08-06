Три старинные почтовые станции отреставрируют в Ленобласти

В них разместят детские кружки или выставочные залы.
По словам главы комитета по культуре Ленобласти Владимира Цоя, в регионе пройдёт масштабная реставрация почтовых станций. Первую отреставрируют станцию в поселке Кипень в Ломоносовском районе.
Отмечается, что в этом году будут проведены первичные противоаварийные работы, а уже в следующем году начнутся полномасштабные работы по реставрации станции.
После реставрационных работ в Кипени, реставрацию проведут в Каськово Волосовского района и в Чирковицах.
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23.07.2020 296
В отреставрированных зданиях могут разместить детские кружки, выставочные залы, почтовые отделения, а также возможен вариант размещения музея.