Три старинные почтовые станции отреставрируют в Ленобласти

В них разместят детские кружки или выставочные залы.

По словам главы комитета по культуре Ленобласти Владимира Цоя, в регионе пройдёт масштабная реставрация почтовых станций. Первую отреставрируют станцию в поселке Кипень в Ломоносовском районе.

Отмечается, что в этом году будут проведены первичные противоаварийные работы, а уже в следующем году начнутся полномасштабные работы по реставрации станции.

После реставрационных работ в Кипени, реставрацию проведут в Каськово Волосовского района и в Чирковицах.

Вам будет интересно В Ленобласти отреставрируют места, связанные с именем Александра Пушкина В регионе по поручению губернатора Ленобласти уже создана комплексная программа развития пушкинских мест Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, На ряде... 23.07.2020 296

В отреставрированных зданиях могут разместить детские кружки, выставочные залы, почтовые отделения, а также возможен вариант размещения музея.