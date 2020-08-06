Балкон доходного дома XIX века обрушился в Санкт-Петербурге, пострадавших нет – власти

Автор: Александр Селиванов
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Балкон исторического здания в Центральном районе Санкт-Петербурга обрушился с шестого этажа на пятый, пострадавших нет, сообщила представитель администрации района.

Источник: tricolor-center.ru
«На Загородном проспекте, 24, на шестом этаже произошло самообрушение балкона, нижняя часть которого обрушилась на балкон пятого этажа. При этом металлические ограждения остались на месте. Пострадавших нет», — рассказала собеседница.

По ее словам, сейчас на месте происшествия находятся представители органов власти, коммунальных служб, а также МЧС. Дальнейшие действия будут определены исходя из статуса дома, который, по предварительным данным, относится к памятникам регионального значения.

Пресс-служба городского МЧС в свою очередь заявляет, что обрушился балкон пятого этажа, упав на четвёртый. В ведомстве уточнили, что некоторые повреждения получили припаркованные возле дома автомобили, сотрудники МЧС демонтировали упавшие конструкции балкона и ликвидировали угрозу обрушения оставшихся частей.

По данным из открытых источников, на Загородном проспекте, 24 находится бывший доходный дом Иоффа, построенный в XIX веке по проекту архитектора Александра Пеля и перестроенный в 1913-1915 годах архитектором Александром Лишневским. Здесь одно время жил выдающийся русский врач и учёный Сергей Боткин.

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