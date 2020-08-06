Балкон доходного дома XIX века обрушился в Санкт-Петербурге, пострадавших нет – власти

Балкон исторического здания в Центральном районе Санкт-Петербурга обрушился с шестого этажа на пятый, пострадавших нет, сообщила представитель администрации района.

«На Загородном проспекте, 24, на шестом этаже произошло самообрушение балкона, нижняя часть которого обрушилась на балкон пятого этажа. При этом металлические ограждения остались на месте. Пострадавших нет», — рассказала собеседница.

По ее словам, сейчас на месте происшествия находятся представители органов власти, коммунальных служб, а также МЧС. Дальнейшие действия будут определены исходя из статуса дома, который, по предварительным данным, относится к памятникам регионального значения.

Пресс-служба городского МЧС в свою очередь заявляет, что обрушился балкон пятого этажа, упав на четвёртый. В ведомстве уточнили, что некоторые повреждения получили припаркованные возле дома автомобили, сотрудники МЧС демонтировали упавшие конструкции балкона и ликвидировали угрозу обрушения оставшихся частей.

По данным из открытых источников, на Загородном проспекте, 24 находится бывший доходный дом Иоффа, построенный в XIX веке по проекту архитектора Александра Пеля и перестроенный в 1913-1915 годах архитектором Александром Лишневским. Здесь одно время жил выдающийся русский врач и учёный Сергей Боткин.

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