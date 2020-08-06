Балкон доходного дома XIX века обрушился в Санкт-Петербурге, пострадавших нет – власти

Балкон исторического здания в Центральном районе Санкт-Петербурга обрушился с шестого этажа на пятый, пострадавших нет, сообщила представитель администрации района.
По ее словам, сейчас на месте происшествия находятся представители органов власти, коммунальных служб, а также МЧС. Дальнейшие действия будут определены исходя из статуса дома, который, по предварительным данным, относится к памятникам регионального значения.
Пресс-служба городского МЧС в свою очередь заявляет, что обрушился балкон пятого этажа, упав на четвёртый. В ведомстве уточнили, что некоторые повреждения получили припаркованные возле дома автомобили, сотрудники МЧС демонтировали упавшие конструкции балкона и ликвидировали угрозу обрушения оставшихся частей.
По данным из открытых источников, на Загородном проспекте, 24 находится бывший доходный дом Иоффа, построенный в XIX веке по проекту архитектора Александра Пеля и перестроенный в 1913-1915 годах архитектором Александром Лишневским. Здесь одно время жил выдающийся русский врач и учёный Сергей Боткин.
Ранее в конце мая четыре балкона обрушились на доме №20 на Кирочной улице, который также включён в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.