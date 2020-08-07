Александр Беглов посетил бар под угрозой закрытия из-за поправок о «наливайках»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил один из баров, оказавшихся под угрозой закрытия из-за поправок о «наливайках», сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
Ранее заксобрание Санкт-Петербурга приняло поправки к городскому закону об обороте алкогольной продукции, согласно которым розничная продажа алкоголя допускается только в заведениях площадью не менее 50 квадратных метров. Этот документ уже получил обиходное название «закон о наливайках» и вызвал общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил губернатора смягчить закон или наложить на него мораторий, поскольку, по его мнению, реализация закона нанесёт ущерб ресторанной и барной культуре города. Согласно данным на сайте администрации Петербурга, Беглов подписал соответствующий закон в июле.