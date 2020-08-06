Израиль подарил гатчинскому ПНИ два комплекта обеззараживателей воздуха

Новое медицинское оборудование необходимо для профилактики распространения COVID-19 в интернате, где проживает 400 пациентов и 200 сотрудников

Два комплекта ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха были переданы Генеральным консульством Государства Израиль в Санкт-Петербурге руководству Гатчинского психоневрологического интерната.

«Неслучайно помощь была направлена Гатчинскому психоневрологическому интернату ─ Гатчинский район все еще остается в «красной» зоне. Генконсульство считает необходимым сегодня помогать тем, кто находится в эпицентре борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметила Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов.

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В прошлом году представители Генерального консульства Израиля в Петербурге высадили 30 саженцев сосны перед зданием перинатального центра в Гатчине.