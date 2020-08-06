В Ленобласти 31 новый случай заражения коронавирусом — данные на 6 августа

В Ленобласти на утро 6 августа зафиксирован 31 новый случай коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 5 267 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 1 380 случаев (26,2%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 871 894 человека.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 116 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 14 606 человек. При этом за сутки выздоровели 7 331 человек, общее число выписанных — 676 357.