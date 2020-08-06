Нам часто пишут читатели, что в лесах Ленобласти очень много лисичек. Мы решили найти крутые и вкусные рецепты с этими грибами и показать вам! За рецепты спасибо пользователю Instagram @homosoupian. Мы специально не стали указывать граммовку ингредиентов, чтобы вы могли самостоятельно приготовить порции по вкусу

Паста с лисичками

Ингредиенты:

-лисички

-стакан сливок 10-20%

-пармезан

-феттучине

-соль, перец

-тимьян

Приготовление:

На сильном огне с каплей масла обжариваем предварительно промытые лисички. Обжаренные лисички убираем в миску. На сковороде на слабом огне прогреваем сливки и добавляем стакан тертого пармезана, соль, тимьян. Сливки нужно томить именно на слабом огне, при высоких температурах они могут свернуться.

Добавляем в сковороду лисички и феттучини, отваренные до состояния альденте. Тушим пасту в сливочно-грибном соусе пару минут и подаём к столу, присыпав тертым пармезаном и свежемолотым перцем.

Легкий суп с лисичками

Ингредиенты:

-лисички

-молодой картофель

-морковь

-лук шалот или репчатый

-лук порей

-чеснок

Приготовление:

Лисички моем, овощи чистим и нарезаем. Отдельно пассируем нарезанный картофель, затем делаем зажарку из лука шалот или репчатого, порея и моркови.

В кипящую подсоленную воду поочерёдно добавляем картофель, лисички, зажарку и измельчённый чеснок. Томим на слабом огне под крышкой 15 минут, в конце присыпаем укропом.

Подавать с гренками из белого хлеба с пармезаном и чесноком.

Лисички с жаренной картошкой и луком

Ингредиенты:

-лисички

-молодой картофель

-лук шалот или репчатый

-чеснок

-укроп

Приготовление:

Разрезанный пополам картофель, отвариваем в подсоленной воде до готовности.

Пока варится картофель, на сильном огне обжариваем лисички, затем убираем их в отдельную миску. Обжариваем нарезанные на кольца лук и чеснок, солим, добавляем в сковороду готовый картофель. Обжариваем до румяной корочки и обильно присыпаем измельченным чесноком и укропом. Добавляем в сковороду лисички, обжариваем всё вместе ещё пару минут.