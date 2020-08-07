Избирком Ленобласти зарегистрировал четверых кандидатов на выборы главы региона

Избирательная комиссия Ленинградской области зарегистрировала четверых кандидатов для участия в выборах главы региона, сообщил журналистам председатель облизбиркома Михаил Лебединский.

«Зарегистрированы четыре кандидата: Александр Габитов от «Гражданской платформы», Александр Дрозденко от «Единой России», Андрей Лебедев от ЛДПР, Александр Перминов от «Справедливой России». Все документы были зарегистрированы», — сказал Лебединский.

Он добавил, что отказ в регистрации получил кандидат от КПРФ Вадим Гришков, не набравший необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Также, по словам Лебединского, самостоятельно отозвал свою кандидатуру представитель партии «Родина» Валерий Шинкаренко.

Кроме того, из-за непредоставления необходимых документов для регистрации было отказано кандидату от Партии социальной защиты Александру Калинину.

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