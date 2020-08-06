Вакансии механика, капитана и горняка стали самыми высокооплачиваемыми в июле — Роструд

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля стали позиции механика, капитана, горняка, сообщила пресс-служба Роструда.
В Роструде уточнили, что список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250-300 тысяч рублей. Их ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели в Приморье, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областях. В специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании.
Размер зарплаты капитанов достигает 200-250 тысяч рублей. Они требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Работники горных предприятий также могут рассчитывать на зарплату 200 тысяч рублей и выше.
На оклад до 170-200 тысяч рублей могут претендовать IT-специалисты. Представители сферы информационных технологий пользуются высоким спросом в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
В Роструде также отметили широкие перспективы в отрасли здравоохранения для врачей различных специализаций. Вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краёв. Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.
Общероссийская база вакансий «Работа в России» — федеральная государственная информационно-аналитическая система.