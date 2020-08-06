После перехода на новую систему ФСС Ленобласти перечислил более 13 тысяч пособий

Ленинградское отделение Фонда социального страхования с 1 июля работает по системе прямых выплат пособий работающим жителям региона.

Переход на прямые выплаты позволяет сотрудникам компаний получать пособия в полном объеме независимо от финансового состояния работодателя. Как добавили в ФСС, получатели пособий и работодатели теперь могут контролировать процесс прохождения выплат в личном кабинете на сайте, используя для входа регистрационные данные портала Госуслуг.

Напомним, что Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому минимальное пособие по безработице увеличено с 1500 до 4500 рублей в месяц на период май-июль 2020 года. Также безработные с детьми получат дополнительные выплаты – по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Обо всех актуальных изменениях в поддержке граждан можно узнать по телефону +7 (800) 350-47-47.

Также Владимир Путин подписал закон, который увеличивает вдвое размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Ранее минимальное пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей.