Один человек пострадал при пожаре в Приозерском районе

Автор: Гузель Галимова
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Пожар произошел ночью 7 августа в садоводстве «Холодный ручей», горел дачный дом на Красноозерной улице. 

В загоревшемся доме находились женщина и трое детей. Малыши не пострадали, а вот их мать доставили в больницу с ожогами кистей и лица. Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 36 кв. м через полтора часа. 

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