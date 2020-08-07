Пожар произошел ночью 7 августа в садоводстве «Холодный ручей», горел дачный дом на Красноозерной улице.

В загоревшемся доме находились женщина и трое детей. Малыши не пострадали, а вот их мать доставили в больницу с ожогами кистей и лица. Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 36 кв. м через полтора часа.