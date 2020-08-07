Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

Оргкомитет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге получил право организовать проведение в городе финала Лиги чемпионов в 2022 году, сообщается в релизе пресс-службы министерства спорта.

«Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше – в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждёт еще одно важное футбольное событие – финал Лиги чемпионов УЕФА. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено Оргкомитету ЕВРО-2020», — отмечается в релизе.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса все финалы турнира, запланированные ранее в отдельных городах, были подвинуты на один год. Так финал Лиги чемпионов в 2021 году примет Стамбул, который должен был стать хозяином решающего матча Еврокубка в 2020 году, а Петербург примет игру в 2022 году.