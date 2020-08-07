Правительство всерьез задумалось сделать Гатчину столицей Ленобласти

После открытия реконструированной объездной дороги вокруг Гатчины, в правительстве Ленобласти всерьез задумались о присвоении Гатчине статуса столицы.

Сегодня, 7 августа, состоялось торжественное открытие движения по дорожному обходу Гатчины – автомобильной дороге Р-23 “Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель” до границы с Республикой Беларусь.

“После пуска этой дороги мы всерьез задумываемся о том, что у нас появился уникальный шанс рассмотреть вопрос и сделать Гатчину столицей Ленинградской области. Сегодня логистика нам это позволяет”, — отметил Александр Дрозденко.

Расширение трассы позволило повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность Гатчины, это положительно отразится на экономике и на туристическом потоке района и региона в целом.