В Тосненском районе подросток взял велосипед и сбежал в Таллин

Вчера днем, 6 августа, в полицию обратилась 37-летняя жительница Санкт-Петербурга. По ее словам, приемный сын накануне ранним утром уехал из садоводства «Захожье-5» в Тосненском районе на велосипеде.

Известно, что велосипед у подростка белого цвета фирмы Author. При себе у подростка был включенный телефон. Его подруга рассказала, что мальчик планировал сбежать в Таллин, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В доме обнаружена записка, что «побег» планировал давно. Известно, что в семье не было конфликтов, а семья и ребенок на учете не состоят.