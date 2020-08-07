В лесу у деревни Кути нашли останки человека

В остатках одежды были найдены мобильный телефон и документы на имя пропавшего в июне мужчины.

Человеческий останки в лесу рядом с деревней Кути обнаружил местный житель. Прибывшие на место полицейские нашли в указанном месте череп, ребра, кости ног и позвоночник — части тела лежали в радиусе ста метров. В кармане одежды нашли мобильный телефон и документы на имя пропавшего в июне этого года мужчины, пишут «Невские новости«.

Скелетированный труп был направлен в морг. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека.