В Петербурге стартовал форум «Ладога»

На территории пансионата «Восток-6» в поселке Смолячково в Петербурге состоялось открытие 12-го молодежного форума «Ладога». Для участников подготовили более 120 мероприятий.

Участниками стали лидеры молодежных сообществ, профсоюзов и проектов социальной активности, блогеры, молодые предприниматели, «Волонтеры Победы», представители духовного пространства региона и digital-эксперты со всего северо-запада. Они пройдут тренинги, послушают лекции, примут участие во встречах с успешными людьми и многое другое.

Всех присутствующих разделили на компетенции — от этого зависит подготовленный образовательный модуль. Организаторы уделили особое внимание безопасности, в связи с этим все обеспечены средствами индивидуальной защиты.