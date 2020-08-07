Видео: фура лишилась кабины в аварии на ЗСД, погиб человек

Сегодня днем, 7 июля, на третьем километре ЗСД в Курортном районе Санкт-Петербурга произошла авария. Фура Scania влетела в грузовой автомобиль прикрытия Man.

По предварительным данным, фурой с прицепом управлял неустановленный водитель — он влетел в автомобиль, стоявший в первом ряду. Тем временем рабочие убирали дорожные знаки.

Водитель Scania погиб от полученных травм, сообщает «Дорожный инспектор». Проводится проверка. Устанавливается личность погибшего.

Судя по кадрам, кабину красной фуры от удара расплющило.

Видео: группа «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте»