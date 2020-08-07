Ленобласть может получить в собственность Приоратский дворец в обмен на ДК им. Горького

Губернатор Александр Дрозденко допустил возможность обмена Приоратского дворца в Гатчине на ДК имени Горького в Петербурге.

«Мы находимся в диалоге с Санкт-Петербургом о передаче Гатчинского дворца с парком или хотя бы Приоратского дворца в собственность Ленинградской области», — сказал Александр Дрозденко в пятницу в ходе визита в Гатчинский район.

Губернатор считает, что в таком случае региональные власти смогли бы провести комплексную реконструкцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленобласти.

Гатчинский и Приоратский дворцы расположены в Ленинградской области, но находятся в собственности Санкт-Петербурга.

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