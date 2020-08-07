Видео: рабочие пострадали при обрушении балконов в Петербурге

Сегодня вечером, 7 августа, на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге во время демонтажа балконов пятиэтажного жилого дома произошло обрушение.

Работы выполняли сотрудники компании «ПСК Реконструкция», сообщает «Фонтанка». Процедуры выполняли на разных этажах, однако рухнул балкон только на третьем этаже.

Тем временем свою работу выполнял человек на балконе второго этажа — бетонная плита упала на него, придавила и повалила вниз. Балкон первого этажа в итоге тоже не выдержал.

Пострадавших по меньшей мере двое: первый рабочий получил закрытую травму груди и, возможно, перелом ноги — он госпитализирован. Второго осмотрели медики, информация о его госпитализации не поступала. Третий человек упал в обморок, однако находился он неподалеку или на одном из балконов — не уточняется, сообщает 78.ru.

Видео: Telegram-канал «Mash на Мойке».